19:29, 15 ноября 2025

Дуров анонсировал новые функции в Telegram

Павел Дуров: Telegram тестирует прямые трансляции в историях и аукционы подарков
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ruslan Yarocky / URA.RU / Globallookpress.com

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал новые функции мессенджера. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы начинаем тестировать новые функции Telegram, такие как прямые трансляции в Историях и аукционы подарков», — сообщил предприниматель, не уточнив дату обновления мессенджера.

Ранее в ноябре стало известно, что Telegram заблокировал рекордное за 2025 год число групп и каналов за день, что стало самой крупной чисткой за всю его историю. Всего с начала 2025 года мессенджер заблокировал около 35 миллионов групп и каналов, 207 тысяч из которых были связаны с терроризмом.

До этого Дуров заявил, что в Telegram появилась игра о его побеге из французской тюрьмы.

