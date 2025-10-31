Интернет и СМИ
19:37, 31 октября 2025Интернет и СМИ

В Telegram появилась игра о побеге Дурова из французской тюрьмы

Дуров сообщил, что в Telegram появилась игра о его побеге из французской тюрьмы
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Кадр: Telegram-канал Pavel Durov

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что в мессенджере появилась игра о его побеге из французской тюрьмы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Отличная игра о том, как я сбегаю из французской тюрьмы и сражаюсь там со всеми подозрительными личностями. Попробуйте!» — написал Дуров. К сообщению он прикрепил ссылку на игру.

Ранее Дуров рассказал, в каких условиях его содержали в тюрьме во Франции. По словам предпринимателя, его поместили в маленькую камеру без окон.

В августе 2024 года Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже. Бизнесмена обвинили в причастности к незаконным действиям, совершаемым через Telegram. Его взяли под судебный надзор и обязали выплатить залог в размере пяти миллионов евро. Также основателю мессенджера временно запретили покидать Францию. В июле 2025 года ему разрешили выезжать из страны.

