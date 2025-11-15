Египтянка забеременела сразу девятью детьми

Al Arabiya: Египтянка пила препараты для овуляции и забеременела сразу 9 детьми

В Египте во время планового ультразвукового обследования беременная женщина узнала, что вынашивает сразу девятерых детей. Как пишет издание Al Arabiya, вероятно, необычное многоплодие получилось из-за приема лекарств для стимулирования овуляции без контроля медиков.

По словам врачей, такие препараты могут вызвать одновременное созревание сразу нескольких яйцеклеток в один менструальный цикл. Соответственно, повышение рекомендуемой дозировки, увеличивает вероятность оплодотворения большего числа женских половых клеток.

Планирует ли женщина оставить всех эмбрионов — пока неизвестно. Гениколог отмечает, что при помощи современной медицины можно уменьшить число оплодотворенных яйцеклеток. Это снизит риски для здоровья матери и улучшит условия для развития оставшихся малышей.

