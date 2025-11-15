Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:39, 15 ноября 2025Мир

Глава ФБР раскрыл подробности покушения на жизнь Трампа

Глава ФБР Патель: Обвиняемый в покушении на Трампа Крукс действовал в одиночку
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Обвиняемый в покушении на жизнь президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс действовал один, он никому не раскрывал свои намерения. Об этом заявил глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель на своей странице в соцсети X.

«Расследование, проведенное более чем 480 сотрудниками ФБР, установило, что Крукс имел ограниченные контакты как онлайн, так и в реальной жизни, планировал и осуществил нападение в одиночку», — указал Патель.

Покушение на американского политика произошло 13 июля 2024 года. Стрельба началась, когда кандидат в президенты говорил о своем сопернике Джо Байдене. Республиканец резко прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол, его прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о планах Трампа конфисковать российские активы. О какой сумме идет речь?

    Трамп раскрыл свое отношение к алкоголю и наркотикам

    Трамп назвал Европу «уже не той»

    Трамп назвал раздражающий его фактор

    Перевозчик впервые прокомментировал смертельное ДТП с его автобусом в Пермском крае

    Трамп оценил роль отношений с Путиным в урегулировании на Украине

    Трамп выразил надежду на скорое разрешение украинского конфликта

    На Украине допустили снижение в стране мобилизационного возраста

    Суд удовлетворил иск о взыскании с экс-владельца «Южуралзолота» имущества

    Москвичам посоветовали не пользоваться машинами без зимней резины в снегопад

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости