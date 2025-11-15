Интернет и СМИ
12:20, 15 ноября 2025Интернет и СМИ

На Западе назвали мерзостью слова Каллас о поддержке Украины

Журналист Боуз назвал мерзостью слова Каллас о выгоде поддержки Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Кайя Каллас

Кайя Каллас. Фото: Maryam Majd / Getty Images

Ирландский журналист Чей Боуз назвал мерзостью слова главы Еврокомиссии Каи Каллас о выгоде продолжения поддержки Украины. Его комментарий опубликован в соцсети X.

«Европарламент дал пост самой глупой женщине, говорящей самую мерзость. Украинские кладбища буквально переполнены погибшими», — отметил журналист.

Ранее Каллас после российских ударов по Киеву назвала поддержку Украины «выгодной сделкой по сравнению с ценой победы России» в конфликте. Глава евродипломатии также потребовала усилить санкционное давление на Москву.

