Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:57, 15 ноября 2025Мир

Каллас заявила о ведущейся в ЕС работе над 20-м пакетом антироссийских санкций

Каллас: ЕС работает над 20-м пакетом антироссийских сенкций
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maryam Majd / Getty Images

Европейский союз (ЕС) работает над 20-м пакетом антироссийских санкций. Об этом сообщила представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, пишут «Известия».

«Работа над 20-м пакетом санкций уже ведется», — заявила глава европейской дипломатии.

Она выразила надежду, что введенные против России ограничения могли бы работать эффективнее, если их поддержат зарубежные партнеры Евросоюза. Дипломат уверена, что санкции в отношении Москвы бьют по слабым местам.

Ранее Каллас после российских ударов по Киеву сочла поддержку Украины «выгодной сделкой по сравнению с ценой победы России» в конфликте. Глава евродипломатии также потребовала усилить санкционное давление на Москву. Ирландский журналист Чей Боуз назвал эти слова мерзостью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каллас заявила о ведущейся в ЕС работе над 20-м пакетом антироссийских санкций

    Более 700 пассажиров застряли в российском аэропорту

    Немецкий депутат приехал в Россию вопреки спорам с коллегами

    Стало известно о возможном уходе Тима Кука с поста главы Apple

    Мужчина решил впечатлить родителей девушки похудением и не пережил этого

    Минобороны сообщило об ударе по аэродрому ВСУ

    ВС России отбили две контратаки ВСУ в целях попытки прорвать окружение в Купянске

    На Западе назвали мерзостью слова Каллас о поддержке Украины

    Минобороны назвало число сбитых за сутки БПЛА

    Раскрыты потери ВСУ за сутки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости