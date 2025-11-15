Карпин оценил силу состава сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил текущий состав команды на ноябрьские сборы. Его слова приводит РИА Новости.
Отвечая на вопрос журналиста, является ли текущий состав команды сильнейшим с момента отстранения от официальных матчей в 2022 году, специалист охарактеризовал его в целом положительно. «Не знаю, самый сильный или нет, но хороший состав», — отметил Карпин.
Ранее тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Карпиным назвал окончательный состав национальной команды на ноябрьские матчи с Чили и Перу. В итоговый список вошли 30 футболистов, среди которых голкипер парижского ПСЖ Матвей Сафонов, полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук, хавбек «Монако» Александр Головин и форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин.
Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Российская сборная с марта 2022 года не принимает участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА. Команда проводит только товарищеские матчи.