Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:30, 15 ноября 2025Россия

Медведев назвал Зеленского гнойником

Медведев назвал Зеленского гнойником, который скоро будет вскрыт
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, говоря о президенте Украины Владимире Зеленском, заявил, что «марионетка еще немножко попляшет», но все равно этот «гнойник» будет вскрыт. Его слова приводит РИА Новости.

«Этот гнойник, который образовался в Европе и который в конечном счете используется против нас, он будет вскрыт», — подчеркнул политик.

Ранее партия «Всегреческое движение греко-российской дружбы» (Pakief) назвала Владимира Зеленского отъявленным палачом и разрушителем своей страны.

До этого политолог Руслан Бортник высказал мнение, что Владимир Зеленский боится предательства Евросоюза по итогам переговоров. По мнению эксперта, ни Европа, ни США не готовы предоставить Киеву гарантии ни в какой форме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о планах Трампа конфисковать российские активы. О какой сумме идет речь?

    В США нашли способ пообщаться с умершими

    Раскрыта хитрость ВС России при освобождении Даниловки

    В Госдуме указали на «фактически остановивший» работу пенсионной системы сбой

    В правительстве Италии разразился скандал из-за Украины

    «Герани» нанесли удары по цели в Одессе

    Медведев назвал Зеленского гнойником

    В Госдуме высказались о наборе бездомных в ряды ВСУ

    Зарабатывающим 100 тысяч рублей россиянам назвали размер будущей пенсии

    В Москве и Подмосковье выпал первый снег

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости