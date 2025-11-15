Медведев назвал Зеленского гнойником, который скоро будет вскрыт

Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, говоря о президенте Украины Владимире Зеленском, заявил, что «марионетка еще немножко попляшет», но все равно этот «гнойник» будет вскрыт. Его слова приводит РИА Новости.

«Этот гнойник, который образовался в Европе и который в конечном счете используется против нас, он будет вскрыт», — подчеркнул политик.

Ранее партия «Всегреческое движение греко-российской дружбы» (Pakief) назвала Владимира Зеленского отъявленным палачом и разрушителем своей страны.

До этого политолог Руслан Бортник высказал мнение, что Владимир Зеленский боится предательства Евросоюза по итогам переговоров. По мнению эксперта, ни Европа, ни США не готовы предоставить Киеву гарантии ни в какой форме.