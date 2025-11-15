Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:31, 15 ноября 2025Бывший СССР

Минина и Пожарского отменили на Украине

Минин и Пожарский признаны на Украине пропагандирующими «российский империализм»
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Vasilii Smirnov / Global Look Press

Украинский Институт национальной памяти признал купца Кузьму Минина и князя Дмитрия Пожарского лицами, пропагандирующими «российский империализм», об этом пишет ТАСС.

Теперь местные власти обязаны «декоммунизировать» все объекты культурного наследия и географические названия, связанные с Мининым и Пожарским.

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский в Смутное время организовали народное ополчение против польских интервентов. Под их предводительством от вражеских войск была освобождена Москва осенью 1962 года.

Ранее на Украине Екатерину II, а также весь род Романовых назвали элементами «российского империализма». Все объекты культурного наследия и географические названия, связанные с ними, тоже пропадут с карт Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме указали на «фактически остановивший» работу пенсионной системы сбой

    Трамп высказался о действиях США в отношении Венесуэлы

    Минина и Пожарского отменили на Украине

    Предприятие загорелось в российском регионе после массированной атаки ВСУ

    На Западе указали на равнодушное отношение украинцев к Зеленскому

    В Раде призвали Зеленского уйти в отставку

    Российский «Бумеранг» поразил объект ВСУ на дистанции 57 км

    Минобороны назвало число сбитых за ночь БПЛА

    Известный рок-музыкант заявил об исчезновении мужчин на Украине

    Трамп заявил о неоднократном визите Клинтона на остров Эпштейна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости