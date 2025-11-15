Минин и Пожарский признаны на Украине пропагандирующими «российский империализм»

Украинский Институт национальной памяти признал купца Кузьму Минина и князя Дмитрия Пожарского лицами, пропагандирующими «российский империализм», об этом пишет ТАСС.

Теперь местные власти обязаны «декоммунизировать» все объекты культурного наследия и географические названия, связанные с Мининым и Пожарским.

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский в Смутное время организовали народное ополчение против польских интервентов. Под их предводительством от вражеских войск была освобождена Москва осенью 1962 года.

Ранее на Украине Екатерину II, а также весь род Романовых назвали элементами «российского империализма». Все объекты культурного наследия и географические названия, связанные с ними, тоже пропадут с карт Украины.