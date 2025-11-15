Мобилизованного в ВСУ нашли мертвым после побега из учебного центра

ТАСС: Мобилизованного в ВСУ нашли мертвым после побега из учебного центра

Мобилизованный в ВСУ украинец был найден мертвым и раздетым после побега из учебного центра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«В учебных центрах ВСУ при странных обстоятельствах продолжают гибнуть мобилизованные», — сообщил собеседник агентства. Он также уточнил, что тело было найдено только спустя месяц после пропажи.

По его словам, родственники мобилизованного считают, что украинца убили, а его тело выбросили за территорию учебного центра вместе с вещами.

Ранее сообщалось, что группа депутатов Верховной Рады зарегистрировала законопроект, согласно которому ряду мужчин, которые получили бронь на период мобилизации и военного положения, временно запретят выезжать за пределы страны.

Также стало известно, что сотрудники территориальных центров комплектования (аналог военкоматов) на Украине из-за нехватки людей начали мобилизацию бездомных в Вооруженные силы Украины.