Модную блогершу обругали в сети за поход в клуб с заразной болезнью

Блогершу Мэделин Уайт обругали в сети за поход в клуб с заразным конъюнктивитом

Модную блогершу Мэделин Уайт обругали в сети за посещение вечеринки с заразной болезнью. Соответствующие ролик и комментарии появились в ее TikTok-аккаунте, насчитывающем более пяти миллионов подписчиков.

Инфлюэнсер опубликовала видео, в котором показала сборы в клуб, куда она собралась пойти отмечать 30-летие. Знаменитость рассказала, что планирует отпраздновать день рождения вопреки конъюнктивиту — воспалению слизистой оболочки глаза, вызванному аллергической реакцией или инфекцией.

Зрители возмутились безответственностью Уайт в комментариях под публикацией. «Идти в общественное место с заразной болезнью — верх безответственности», «Врачи дают отгулы при конъюнктивите, чтобы человек не заразил других!», «Но ведь это заразная инфекция», «Мэдди, так нельзя», — высказывались многочисленные поклонники.

Блогершу удивила реакция аудитории, и она поспешила оправдаться в ответном посте. «Сегодня я узнала, что конъюнктивит лечат по-разному в США и Великобритании. В детстве мне даже не позволяли пропускать школьные уроки!» — пояснила британка.

