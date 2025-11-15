На Западе указали на равнодушное отношение украинцев к Зеленскому

Журналист Ваннер: Многие украинцы все более равнодушно относятся к Зеленскому

Многие украинцы стали более равнодушно относятся к Владимиру Зеленскому на фоне последних коррупционных скандалов и неудач ВСУ на поле боя. На это указал находящийся в Киеве корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.

«Почему-то это (состояние Зеленского. — прим. "Ленты.ру") мало кого-то волнует, как будто люди ожидают, что Зеленский сам как-то с этим справится. Ну, конечно, им это не нравится. Мои коллеги говорят, что Зеленский политически полумертв», — отметил журналист.

Ваннер считает, что судьба Зеленского зависит сейчас от того, насколько успешно будут проведены расследования независимых антикоррупционных органов.

Ранее депутат Рады Александр Дубинский заявил, что, растеряв остатки рейтинга, Владимир Зеленский дал команду МИД Украины заявить о прекращении переговоров с Россией. Сделано это заранее и намеренно.

В свою очередь, политолог Руслан Бортник высказал мнение, что Владимир Зеленский боится предательства Евросоюза по итогам переговоров.