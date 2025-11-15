Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:24, 15 ноября 2025Бывший СССР

На Западе указали на равнодушное отношение украинцев к Зеленскому

Журналист Ваннер: Многие украинцы все более равнодушно относятся к Зеленскому
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Многие украинцы стали более равнодушно относятся к Владимиру Зеленскому на фоне последних коррупционных скандалов и неудач ВСУ на поле боя. На это указал находящийся в Киеве корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.

«Почему-то это (состояние Зеленского. — прим. "Ленты.ру") мало кого-то волнует, как будто люди ожидают, что Зеленский сам как-то с этим справится. Ну, конечно, им это не нравится. Мои коллеги говорят, что Зеленский политически полумертв», — отметил журналист.

Ваннер считает, что судьба Зеленского зависит сейчас от того, насколько успешно будут проведены расследования независимых антикоррупционных органов.

Ранее депутат Рады Александр Дубинский заявил, что, растеряв остатки рейтинга, Владимир Зеленский дал команду МИД Украины заявить о прекращении переговоров с Россией. Сделано это заранее и намеренно.

В свою очередь, политолог Руслан Бортник высказал мнение, что Владимир Зеленский боится предательства Евросоюза по итогам переговоров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме указали на «фактически остановивший» работу пенсионной системы сбой

    Трамп высказался о действиях США в отношении Венесуэлы

    Минина и Пожарского отменили на Украине

    Предприятие загорелось в российском регионе после массированной атаки ВСУ

    На Западе указали на равнодушное отношение украинцев к Зеленскому

    В Раде призвали Зеленского уйти в отставку

    Российский «Бумеранг» поразил объект ВСУ на дистанции 57 км

    Минобороны назвало число сбитых за ночь БПЛА

    Известный рок-музыкант заявил об исчезновении мужчин на Украине

    Трамп заявил о неоднократном визите Клинтона на остров Эпштейна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости