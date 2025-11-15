Спорт
Назван стартовый состав сборной России на матч с Чили

Стартовый состав сборной России на матч против Чили объявлен официально
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Стартовый состав сборной России по футболу на сегодняшний товарищеский матч против национальной команды Чили в Сочи объявлен официально. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

С первых минут на поле выйдут Станислав Агкацев (вратарь), Мингиян Бевеев, Игорь Дивеев (капитан), Матвей Лукин, Данил Круговой, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Даниил Фомин, Максим Глушенков, Александр Головин и Константин Тюкавин.​

Встреча состоится на стадионе «Фишт» и начнется в 18:00 по московскому времени.

Ранее эксперты назвали фаворита товарищеского матча между сборной России и Чили. Букмекеры выразили уверенность в том, что российская команда под руководством Валерия Карпина одержит победу.

