Назван фаворит товарищеского матча между сборными России и Чили

Букмекеры назвали сборную России фаворитом товарищеского матча с Чили

Эксперты назвали фаворита товарищеского матча между сборной России и Чили. Об этом сообщает Sport24.

Букмекеры выразили уверенность в том, что российская команда под руководством Валерия Карпина одержит победу. Коэффициент на победу России составляет 1,55, ничья оценивается в 3,90, а победа Чили — 6,30. На тотал больше 2,5 мячей предлагают коэффициент 2,02, меньше 2,5 — 1,80.

Также доступны ставки на фору: фора России (-1,5) — 2,45, фора Чили (+1,5) — 1,52. На то, что первый угловой подаст Россия, коэффициент 1,48, на Чили — 2,47. Ставка на угловые с четырех сторон поля «да» — 1,47, «нет» — 2,50.

Встреча сборных пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи 15 ноября. Начало запланировано на 18:00 по московскому времени.

12 ноября сборная России провела товарищеский матч с Перу. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» и завершилась со счетом 1:1. Карпин объяснил, что его игрокам помешало плохое качество газона на стадионе.