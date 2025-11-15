Экономика
Названы правила для избежания неожиданной блокировки банковского счета

Сорокина: Частые переводы разным людям могут стать причиной блокировки в банке
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik.ru

Финансовый аналитик, преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина рассказала россиянам, как не попасть под блокировку банка, совершая переводы с 1 января. Один из способов — не переводить мелкие суммы часто и разным людям, пишет «Газета.ру».

При переводах также важно использовать подтвержденную идентификацию на сайте банка, уведомлять банки заранее о переводах на крупные суммы. Стоит не забывать о том, чтобы все личные данные были указанные корректно.

«Это уменьшит риск ошибочной блокировки. Избегайте необычных действий, например, следите за частотой и размером переводов самому себе», — добавляет Сорокина.

Эксперт посоветовала не использовать сторонние сервисы для анонимных банковских операций и не делиться конфиденциальными данными с посторонними людьми. Это значительно снизит риск блокировки.

Переводы должны быть максимально прозрачными для банка.

Помимо этого, нельзя менять номер телефона, привязанный к онлайн-банку. Теперь это будет расцениваться как признак мошеннической операции, особенно, если после этого будет совершен крупный перевод.

Ранее Центробанк России утвердил шесть новых признаков мошеннических переводов. Среди них с 1 января 2026 года: крупные переводы самому себе с последующей отправкой людям, с которыми не было никаких операций полгода; если клиент меняет номер телефона для входа в интернет-банк; получение банком от оператора связи данных об изменении параметров устройства клиентов.

