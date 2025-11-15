Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:42, 15 ноября 2025Мир

Офицер сообщил о «промывке мозгов» воюющим за ВСУ бразильцам

Офицер Фариназу: Воюющим на стороне ВСУ бразильцам промыли мозги
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу заявил, что кампания по «промывке мозгов» в СМИ подтолкнула некоторых бразильцев к участию в украинском конфликте на стороне ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости

«В первую очередь — со стороны блогеров в соцсетях и значительной части СМИ. Они убедили этих людей, что воевать на Украине — это круто, это правильно», — сказал он. Офицер добавил, что бразильцы, отправившиеся воевать за ВСУ под таким влиянием, зачастую вообще не имели опыта военной службы. По его словам, для большинства это закончилось плохо.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удар по базе спецназа Вооруженных сил Украины в Борисполе, где прошли подготовку добровольцы из стран Европы.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВКС России уничтожили около 10 наемников у Купянска Харьковской области.

Ранее сообщалось, что представители крупных бразильских банд едут на Украину ради получения навыков ведения боевых действий и доступа к западному оружию.

До этого стало известно о ликвидации колумбийских наемников ВСУ в зоне СВО. В их числе были Александр Хигуэро, Даймер Луиса, Франк Алексис и Джосман Родриго.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фицо предложил протестующим студентам воевать за Украину

    Поросенок спас российских штурмовиков в зоне СВО

    Колумбия нанесла удары рядом с границей Венесуэлы

    В Евросоюзе назвали поддержку Украины выгодной сделкой

    Малкин установил исторический рекорд НХЛ

    Оригинал письма Татьяны Онегину с подписью Пушкина показали публике

    Стало известно о дате вступления новых правил о выплатах пособий украинцам в ФРГ

    Названа причина массовой скупки валюты россиянами

    В США нашли обоснование ударам по судам Венесуэлы

    ВСУ разыграли на видео «ураганный огонь» по Купянску

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости