Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:03, 15 ноября 2025Мир

Перелетные гуси атаковали Финляндию

Yle: Белолобые гуси атакуют Финляндию и уничтожают местное фермерство
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Огромные стаи перелетных белолобых гусей атаковали Финляндию и наносят колоссальный ущерб фермерским хозяйствам, об этом пишет новостной портал Yle.

Местные аграрии из-за мигрирующих через страну гусей, по информации Института природных ресурсов Финляндии, только за весну 2025 года лишились почти половины кормов и посевов. Пернатые поедают траву на пастбищах, что вынуждает фермеров закупать дополнительные корма животным или арендовать еще поля. Гуси ставят под угрозу и осенние посевы.

Фермеры из провинции Северная Карелия получили компенсацию за убытки, причиненные дикими птицами на площади 4,3 тысячи гектаров, но полный ущерб еще не подсчитан.

В Финляндии отмечают, что популяция гусей растет и с каждым годом они «захватывают» все большие территории. Если ранее гуси останавливались в основном только на территории близ Йоэнсуу, то уже завоевали и провинцию Саво.

Специалисты Лесного управления Финляндии пытаются снизить ущерб от гусей и подготовили план по сооружению водно-болотного угодья в Тохмаярви (Северная Карелия). Незавершенный водоем уже привлекает птиц, но проверить его эффективность финны планируют в 2026 году, во время следующего перелета птиц к Баренцеву морю.

Ранее в Финляндии на некоторых пунктах пропуска допустили открытие границы с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о планах Трампа конфисковать половину замороженных активов России

    Мощный взрыв в полицейском участке в Индии сняли на видео

    Итальянская газета перехватила интервью Лаврова у отказавшегося от публикации конкурента

    Мощный взрыв прогремел в полицейском участке в Индии

    Россиян предупредили о временных ограничениях в еще четырех аэропортах страны

    Первый снег сняли на видео жители Москвы и Санкт-Петербурга

    Трамп ответил на обвинения о своих связях с Эпштейном

    Опубликованы кадры работы дроноводов в зоне проведения СВО

    Трамп подтвердил планы США провести ядерные испытания

    Стало известно о ссоре между Мерцем и Зеленским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости