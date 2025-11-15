Перелетные гуси атаковали Финляндию

Yle: Белолобые гуси атакуют Финляндию и уничтожают местное фермерство

Огромные стаи перелетных белолобых гусей атаковали Финляндию и наносят колоссальный ущерб фермерским хозяйствам, об этом пишет новостной портал Yle.

Местные аграрии из-за мигрирующих через страну гусей, по информации Института природных ресурсов Финляндии, только за весну 2025 года лишились почти половины кормов и посевов. Пернатые поедают траву на пастбищах, что вынуждает фермеров закупать дополнительные корма животным или арендовать еще поля. Гуси ставят под угрозу и осенние посевы.

Фермеры из провинции Северная Карелия получили компенсацию за убытки, причиненные дикими птицами на площади 4,3 тысячи гектаров, но полный ущерб еще не подсчитан.

В Финляндии отмечают, что популяция гусей растет и с каждым годом они «захватывают» все большие территории. Если ранее гуси останавливались в основном только на территории близ Йоэнсуу, то уже завоевали и провинцию Саво.

Специалисты Лесного управления Финляндии пытаются снизить ущерб от гусей и подготовили план по сооружению водно-болотного угодья в Тохмаярви (Северная Карелия). Незавершенный водоем уже привлекает птиц, но проверить его эффективность финны планируют в 2026 году, во время следующего перелета птиц к Баренцеву морю.

