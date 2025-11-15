Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:07, 15 ноября 2025Россия

Перевозчик впервые прокомментировал смертельное ДТП с его автобусом в Пермском крае

Перевозчик, в автобусе которого в ДТП погибло 7 человек, дал первый комментарий
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Микроавтобус 675-го маршрута «ПермьКунгур», который попал в смертельное ДТП с участием большегруза в Пермском крае, обслуживает ИП Олег Ильин из Кунгура. Данные подтвердил сам перевозчик, дав первый комментарий об инциденте в разговоре с порталом 59.RU.

«Пока ничего толком не известно и непонятно. Я сейчас в ГИБДД, разбираемся и все выясняем. Связи с водителем нет», — заявил Ильин.

Ранее в ГУ МВД России по региону назвали причину аварии. По предварительным данным, она произошла из-за выезда водителя автобуса на встречную полосу.

Дорожно-транспортное происшествие унесло жизни семи человек, включая одного несовершеннолетнего.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о планах Трампа конфисковать российские активы. О какой сумме идет речь?

    Трамп раскрыл свое отношение к алкоголю и наркотикам

    Трамп назвал Европу «уже не той»

    Трамп назвал раздражающий его фактор

    Перевозчик впервые прокомментировал смертельное ДТП с его автобусом в Пермском крае

    Трамп оценил роль отношений с Путиным в урегулировании на Украине

    Трамп выразил надежду на скорое разрешение украинского конфликта

    На Украине допустили снижение в стране мобилизационного возраста

    Суд удовлетворил иск о взыскании с экс-владельца «Южуралзолота» имущества

    Москвичам посоветовали не пользоваться машинами без зимней резины в снегопад

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости