Перевозчик впервые прокомментировал смертельное ДТП с его автобусом в Пермском крае

Перевозчик, в автобусе которого в ДТП погибло 7 человек, дал первый комментарий

Микроавтобус 675-го маршрута «Пермь — Кунгур», который попал в смертельное ДТП с участием большегруза в Пермском крае, обслуживает ИП Олег Ильин из Кунгура. Данные подтвердил сам перевозчик, дав первый комментарий об инциденте в разговоре с порталом 59.RU.

«Пока ничего толком не известно и непонятно. Я сейчас в ГИБДД, разбираемся и все выясняем. Связи с водителем нет», — заявил Ильин.

Ранее в ГУ МВД России по региону назвали причину аварии. По предварительным данным, она произошла из-за выезда водителя автобуса на встречную полосу.

Дорожно-транспортное происшествие унесло жизни семи человек, включая одного несовершеннолетнего.