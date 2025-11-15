Первый снег сняли на видео жители Москвы и Санкт-Петербурга

Кадры первого снега опубликовали жители Москвы и Санкт-Петербурга

Жители Москвы и Санкт-Петербурга сняли на видео первый снег. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На некоторых видео видно, что снег, который падает на землю, сразу начинает таять.

Ранее сообщалось, что в декабре в Москве будет около 14 дней снега, а общее количество осадков за месяц составит 54 миллиметра.

До этого стало известно, что 15 и 16 ноября жителей Москвы ожидают аномальные скачки температуры. В ночные часы столбики термометров еще будут держаться на уровне 3-6 градусов тепла, однако уже днем придет похолодание.