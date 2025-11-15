Побег украинского бойца от российского FPV-дрона попал на видео

Российский FPV-дрон ударил по украинскому автомобилю, боец успел убежать

Побег украинского бойца от российского FPV-дрона попал на видео. Кадры в своем Telegram-канале опубликовал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Ранее сообщалось, что часть бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежала из Успеновки после падения обороны в этом селе.

До этого украинский блогер Макс Рудада, спасаясь от мобилизации, покинул страну и снял свой маршрут на видео. Он заявил, что граждане Украины стали для властей страны «живым мусором» из-за продолжающейся мобилизации в ВСУ и действий территориальных центров комплектования.