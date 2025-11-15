Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:35, 15 ноября 2025Бывший СССР

Побег украинского бойца от российского FPV-дрона попал на видео

Российский FPV-дрон ударил по украинскому автомобилю, боец успел убежать
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Побег украинского бойца от российского FPV-дрона попал на видео. Кадры в своем Telegram-канале опубликовал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Ранее сообщалось, что часть бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежала из Успеновки после падения обороны в этом селе.

До этого украинский блогер Макс Рудада, спасаясь от мобилизации, покинул страну и снял свой маршрут на видео. Он заявил, что граждане Украины стали для властей страны «живым мусором» из-за продолжающейся мобилизации в ВСУ и действий территориальных центров комплектования.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о планах Трампа конфисковать российские активы. О какой сумме идет речь?

    Трамп раскрыл свое отношение к алкоголю и наркотикам

    Трамп назвал Европу «уже не той»

    Трамп назвал раздражающий его фактор

    Перевозчик впервые прокомментировал смертельное ДТП с его автобусом в Пермском крае

    Трамп оценил роль отношений с Путиным в урегулировании на Украине

    Трамп выразил надежду на скорое разрешение украинского конфликта

    На Украине допустили снижение в стране мобилизационного возраста

    Суд удовлетворил иск о взыскании с экс-владельца «Южуралзолота» имущества

    Москвичам посоветовали не пользоваться машинами без зимней резины в снегопад

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости