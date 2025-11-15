Раскрыта хитрость ВС России при освобождении Даниловки

Боец с позывным Чукча: ВС России пошли на хитрость при освобождении Даниловки

Военнослужащие группировки войск «Восток» применили множество хитростей в ходе освобождения населенного пункта Даниловка в Днепропетровской области. Об этом сообщил боец с позывным Чукча, пишет ТАСС.

«Там идет речка, она была слишком длинной. И чтобы долго не обходить и штурмовики не уставали, мы решили переплыть эту речку в полном обмундировании. Брали с собой лодки и все принадлежности к ним, чтобы можно было их сразу надуть и быстренько переплыть», — сказал он.

По словам военного, в ходе освобождения населенного пункта украинские войска пытались оказывать сопротивление. «Чтобы выкуривать противника, мы применяли такую тактику: подбежать к дому, что-нибудь закинуть и все, убегать обратно (...) И, в конце концов, населенный пункт мы взяли», — отметил он.

