Раскрыта хитрость ВС России при освобождении Даниловки

Марина Совина
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Военнослужащие группировки войск «Восток» применили множество хитростей в ходе освобождения населенного пункта Даниловка в Днепропетровской области. Об этом сообщил боец с позывным Чукча, пишет ТАСС.

«Там идет речка, она была слишком длинной. И чтобы долго не обходить и штурмовики не уставали, мы решили переплыть эту речку в полном обмундировании. Брали с собой лодки и все принадлежности к ним, чтобы можно было их сразу надуть и быстренько переплыть», — сказал он.

По словам военного, в ходе освобождения населенного пункта украинские войска пытались оказывать сопротивление. «Чтобы выкуривать противника, мы применяли такую тактику: подбежать к дому, что-нибудь закинуть и все, убегать обратно (...) И, в конце концов, населенный пункт мы взяли», — отметил он.

Ранее украинский блогер Макс Рудада, спасаясь от мобилизации, покинул страну и снял свой маршрут на видео. Он заявил, что граждане Украины стали для властей страны «живым мусором» из-за продолжающейся мобилизации в ВСУ и действий территориальных центров комплектования.

