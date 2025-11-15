Россия
14:02, 15 ноября 2025

Роспотребнадзор прокомментировал вспышку опасного вируса в Эфиопии

Роспотребнадзор контролирует ситуацию со вспышкой лихорадки Марбург в Эфиопии
Виктория Клабукова

Фото: Mike Hutchings / Reuters

Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию со вспышкой вируса Марбурга в Эфиопии. Сообщение ведомства есть в распоряжении «Ленты.ру».

По последним данным Роспотребнадзора, в городе Джинка на границе с Южным Суданом и Кенией зафиксировано девять случаев заболевания лихорадкой Марбург. СМИ распространяют информацию о шести летальных исходах, в том числе о двух случаях среди медработников, однако официально это не подтверждено. Вспышка лихорадки Марбург зарегистрирована в Эфиопии впервые. Как уточняет местный Минздрав, обнаруженный вирус относится к тому же штамму, о котором прежде сообщалось в Руанде.

Специалисты Роспотребнадзора постоянно мониторят эпидемиологическую обстановку в мире и оценивают эпидемиологические риски распространения инфекции в России. Как напоминают в ведомстве, санитарно-карантинный контроль на границе осуществляется с использованием АИС «Периметр». Также, как сообщается, в России применяется высокочувствительная тест‑система для обнаружения вируса Марбург и создана вакцина для профилактики заболевания. Препарат уже прошел доклинические испытания.

Лихорадка Марбург — острое зоонозное вирусное заболевание, характеризующееся тяжелым течением, высокой летальностью, геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы.

Ранее в Роспотребнадзоре опровергли сообщения о вспышках вируса Коксаки в России.

