Россиянам напомнили о приближении одного дедлайна

Депутат Антропенко напомнил о приближении дедлайна по налогам

Россиянам надо оплатить до 1 декабря текущего года земельный, транспортный и имущественный налоги в России. Сделать это необходимо вне зависимости от наличия уведомления от ФНС, предупредил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко, пишет ТАСС.

«Налог на имущество, земельный и транспортный налог нужно оплатить до 1 декабря. Важно не копить долги перед налоговой, потому что уже со 2 декабря будут начисляться пени», — отметил он.

Парламентарий также уточнил, что налог не будет считаться уплаченным, пока человек не заплатит и сам налог, и набежавшие пени. Все это время штрафные начисления будут продолжать суммироваться.

Если налогоплательщик не получил уведомление от Федеральной налоговой службы, то это не освобождает его от уплаты налогов.

Ранее экономист Светлана Сазанова рассказала, что в России до 40 процентов доходов может уходить государству в качестве тех или иных налогов. В частности, она напомнила, что жители страны платят налог на доходы физических лиц, который составляет от 13 до 18 процентов.

До этого сообщалось, что с ноября в России вступают в силу новые правила взыскания задолженностей с граждан.

