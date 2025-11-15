Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:32, 15 ноября 2025Экономика

Россиянам напомнили о приближении одного дедлайна

Депутат Антропенко напомнил о приближении дедлайна по налогам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Россиянам надо оплатить до 1 декабря текущего года земельный, транспортный и имущественный налоги в России. Сделать это необходимо вне зависимости от наличия уведомления от ФНС, предупредил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко, пишет ТАСС.

«Налог на имущество, земельный и транспортный налог нужно оплатить до 1 декабря. Важно не копить долги перед налоговой, потому что уже со 2 декабря будут начисляться пени», — отметил он.

Парламентарий также уточнил, что налог не будет считаться уплаченным, пока человек не заплатит и сам налог, и набежавшие пени. Все это время штрафные начисления будут продолжать суммироваться.

Если налогоплательщик не получил уведомление от Федеральной налоговой службы, то это не освобождает его от уплаты налогов.

Ранее экономист Светлана Сазанова рассказала, что в России до 40 процентов доходов может уходить государству в качестве тех или иных налогов. В частности, она напомнила, что жители страны платят налог на доходы физических лиц, который составляет от 13 до 18 процентов.

До этого сообщалось, что с ноября в России вступают в силу новые правила взыскания задолженностей с граждан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о планах Трампа конфисковать половину замороженных активов России

    Мощный взрыв в полицейском участке в Индии сняли на видео

    Итальянская газета перехватила интервью Лаврова у отказавшегося от публикации конкурента

    Мощный взрыв прогремел в полицейском участке в Индии

    Россиян предупредили о временных ограничениях в еще четырех аэропортах страны

    Первый снег сняли на видео жители Москвы и Санкт-Петербурга

    Трамп ответил на обвинения о своих связях с Эпштейном

    Опубликованы кадры работы дроноводов в зоне проведения СВО

    Трамп подтвердил планы США провести ядерные испытания

    Стало известно о ссоре между Мерцем и Зеленским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости