Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:35, 15 ноября 2025Россия

Россиянина затолкали в машину ради шутки

В Тюмени арестовали компанию друзей, затолкавшую приятеля в машину ради шутки
Полина Кислицына (Редактор)

В Тюмени парня затолкали в машину ради шутки. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Ural Mash.

По данным источника, жильцы дома на Московском тракте заметили, как молодого человека, который кричит и сопротивляется, силой усаживают в машину, и позвонили в экстренные службы. На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, можно наблюдать, что перед этим россиянину перекрыли выезд на его собственном автомобиле и вывели из него.

Приехавшие на место полицейские задержали и похитителей, и жертву — в общей сложности пять человек в возрасте от 19 до 25 лет. На допросе молодые люди признались, что это был розыгрыш: трое из них заблокировали машину друга и поместили в багажник другого авто. Четвертый участник снимал происходящее на камеру. «Потерпевший» сначала не осознавал происходящее, однако затем решил подыграть фейковым похитителям.

Объяснить цель розыгрыша друзьям не удалось. В результате компанию привлекли за мелкое хулиганство — по решению суда каждый получил по пять суток административного ареста.

Ранее в ноябре жительница Омска, которую лишили родительских прав, похитила 10-летнего сына.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор Пермского края рассказал о выплатах семьям погибших в ДТП

    В России объяснили слова Каллас о выгодной сделке по Украине

    В Москве дерево под тяжестью снега рухнуло на машины

    Четырехкратный олимпийский чемпион поддержал возвращение пива на стадионы

    Телеведущий узнал о раке благодаря письму зрительницы

    Россиянина затолкали в машину ради шутки

    На Западе объяснили предстоящую поездку Зеленского российскими ударами

    Водителя перехваченного около российской колонии грузовика с оружием арестовали

    Мигрант обокрал российского студента и проводил его до дома

    На театр Кадышевой подали в суд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости