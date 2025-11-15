Россиянина затолкали в машину ради шутки

В Тюмени арестовали компанию друзей, затолкавшую приятеля в машину ради шутки

В Тюмени парня затолкали в машину ради шутки. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Ural Mash.

По данным источника, жильцы дома на Московском тракте заметили, как молодого человека, который кричит и сопротивляется, силой усаживают в машину, и позвонили в экстренные службы. На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, можно наблюдать, что перед этим россиянину перекрыли выезд на его собственном автомобиле и вывели из него.

Приехавшие на место полицейские задержали и похитителей, и жертву — в общей сложности пять человек в возрасте от 19 до 25 лет. На допросе молодые люди признались, что это был розыгрыш: трое из них заблокировали машину друга и поместили в багажник другого авто. Четвертый участник снимал происходящее на камеру. «Потерпевший» сначала не осознавал происходящее, однако затем решил подыграть фейковым похитителям.

Объяснить цель розыгрыша друзьям не удалось. В результате компанию привлекли за мелкое хулиганство — по решению суда каждый получил по пять суток административного ареста.

