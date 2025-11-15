Спорт
Шансы Шевченко победить на турнире UFC оценили

Букмекеры назвали Шевченко фаворитом в поединке против Чжан на турнире UFC 32
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: David Becker / AP

Букмекеры оценили шансы представляющей Киргизию девушки-бойца смешанного стиля (ММА) Валентины Шевченко победить в поединке против китаянки Вэйли Чжан на турнире UFC 322. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

По информации источника, Шевченко является фаворитом боя. Победа спортсменки оценивается коэффициентом 1,73, тогда как успех Чжан — 2,16. На ничью устанавливается коэффициент 52,00, однако подавляющее большинство ставок — 98 процентов — сделано в пользу Шевченко.​

Аналитики считают, что результат боя, скорее всего, будет решен судейским вердиктом — коэффициент на такой исход равен 1,49. Досрочная победа во встрече оценивается более высоко — 2,52. Сценарий победы Шевченко нокаутом имеет коэффициент 5,70, а ее выигрыш приемом — 8,00.

Шевченко и Чжан должны провести бой в ночь с 15 на 16 ноября. Поединок должен начаться около 6 утра по московскому времени.

