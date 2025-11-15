Мир
03:20, 15 ноября 2025Мир

Стало известно о ссоре между Мерцем и Зеленским

Telegraph: Разговор об украинских беженцах вызвал ссору между Зеленским и Мерцем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Разговор о наплыве в Германию украинцев вызвал ссору между президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что всплеск потока молодых украинских беженцев мужского пола, направляющихся в ФРГ, создал редкую точку напряжения между политиками. По словам автора, на Мерца давит общественное мнение в Германии. Канцлеру необходимо убедить немцев в том, что он может держать миграцию под контролем, пишет издание.

Ранее сообщалось, что Мерц попросил Зеленского оставлять украинцев на родине. Он подчеркнул, что граждане Украины нужны своей стране. Мерц также подтвердил планы правительства отменить право беженцев с Украины на получение пособия по безработице, заменив его меньшими выплатами.

До этого официальный представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус заявил, что правительство Германии следит за развитием ситуации, связанной с коррупционным скандалом на Украине.

