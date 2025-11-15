Трамп назвал Европу «уже не той»

Трамп: Грустно видеть, что происходит с Европой из-за иммиграции

Президент Соединенных штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил в интервью британскому изданию GB News, что Европа стала уже совсем «не той» из-за иммиграции, и ему «грустно это видеть».

«Европа уже не то место. Я не говорю, что каждое место, но почти каждое место, или пара мест», — пояснил Трамп.

В интервью Дональд Трамп также оценил роль отношений с президентом России Владимиром Путиным в урегулировании конфликта на Украине, и добавил, что надеется на скорое его разрешение.

Ранее в США заявили о планах Дональда Трампа конфисковать российские активы.