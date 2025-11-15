В США заявили о планах Трампа конфисковать российские активы. О какой сумме идет речь?

Конгресс США: Трамп может изъять половину замороженных в стране активов России

Президент США Дональд Трамп может конфисковать половину от общего объема замороженных суверенных активов России, находящихся под контролем страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Вероятность конфискации оценили в Конгрессе США

В бюджетном управлении Конгресса США уточнили, что Трамп может конфисковать российские активы в ближайшие два года. Известно, что под американским контролем находятся активы в пять миллиардов долларов. Порядок их использования в пользу Киева будет указан в законопроекте REPO for Ukrainians Implementation Act of 2025, если Конгресс его примет.

Как предполагает бюджетное управление Конгресса, имеется вероятность 50 процентов, что федеральное правительство конфискует российские активы. Таким образом, управление, исходя из вероятностных оценок, предполагает, что в период с 2026 по 2028 год будет конфисковано 2,5 миллиарда долларов из российских суверенных активов Конгресс США

По мнению конгрессменов, нет точной уверенности, что Трамп решит пойти на эту меру. Если он примет инициативу, порядка 300 миллионов долларов из пяти миллиардов инвестируют на короткий срок в ценные бумаги Минфина США до того, как их направят на экономическую и гуманитарную поддержку Украины.

Вырученные проценты будут доступны для поддержки Украины без дальнейшего ассигнования с года, следующего за конфискацией активов. Предполагается, что принятие законопроекта увеличит прямые госрасходы на 10 миллионов долларов с 2026 по 2035 год.

Ранее Трамп отказывался участвовать в дискуссиях об активах

Трамп уже высказывался о своей роли в дискуссиях о замороженных активах России. Он подчеркивал, что не принимает в них участия.

Позже сообщалось, что США поддерживают идею использования Евросоюзом (ЕС) замороженных российских активов. Эту меру в Вашингтоне одобряют «в качестве инструмента поддержки Украины и прекращения войны с Россией».

Известно, что с 1 ноября 2024 года по 31 октября 2025 года западные страны предоставили Украине 52 миллиарда долларов. 22,9 миллиарда из них выделили за счет процентов с российских активов.

В России пригрозили ответом на меры ЕС

Замглавы Министерства иностранных дел (МИД) России Александр Грушко прокомментировал возможную конфискацию активов. Он подчеркнул, что Москва примет ответные меры, если это произойдет. Дипломат заверил, что у России есть достаточный арсенал возможностей для должного политического и экономического реагирования.

Наш ответ в ЕС почувствуют Александр Грушко замглавы МИД РФ

Предполагается, что в случае конфискации активов России в рамках выдачи «репарационного кредита» Украине страны ЕС могут потерять как минимум 238 миллиардов долларов вложений в российскую экономику.

Еврокомиссия (ЕК) предложила выделить Украине кредит из активов России на сумму 140 миллиардов евро в сентябре. Его выплату захотели отсрочить Киеву вплоть до завершения конфликта.