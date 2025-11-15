Трамп назвал раздражающий его фактор

Трамп заявил, что продолжение конфликта на Украине раздражает его

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался, что продолжение украинского конфликта остается для него раздражающим фактором. С таким заявлением политик выступил в интервью британскому телеканалу GB News.

«Да, является», — подчеркнул глава Белого дома, отвечая на вопрос о том, является ли конфликт на Украине для него раздражающим фактором.

Несколькими днями ранее Дональд Трамп заявил, что США перестали финансировать Украину, поставляя ей оружие за свой счет. Политик объяснил, что теперь Вашингтон получает деньги за поставки вооружения Киеву через НАТО.

Глава Белого дома также заявил, что не хочет участия страны в каких-либо войнах, однако добавил, что в случае военного сценария государство будет действовать жестко.