05:10, 15 ноября 2025Мир

Трамп назвал раздражающий его фактор

Трамп заявил, что продолжение конфликта на Украине раздражает его
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался, что продолжение украинского конфликта остается для него раздражающим фактором. С таким заявлением политик выступил в интервью британскому телеканалу GB News.

«Да, является», — подчеркнул глава Белого дома, отвечая на вопрос о том, является ли конфликт на Украине для него раздражающим фактором.

Несколькими днями ранее Дональд Трамп заявил, что США перестали финансировать Украину, поставляя ей оружие за свой счет. Политик объяснил, что теперь Вашингтон получает деньги за поставки вооружения Киеву через НАТО.

Глава Белого дома также заявил, что не хочет участия страны в каких-либо войнах, однако добавил, что в случае военного сценария государство будет действовать жестко.

    Трамп назвал раздражающий его фактор

    Все новости