Экс-депутат Рады сообщил о продвижении ВС России в Запорожской области

Царев: ВС России вышли к окраинам поселка Червоное под Гуляйполем

Российские войска подошли к окраинам поселка Червоное под Гуляйполем в Запорожской области, заявил в Telegram-канале экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) РФ вышли к окраинам Червоного и Зеленого Гая.

«Установили контроль над участком дороги западнее Веселого и вышли к Затишью, создав предпосылки к окружению Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подходах к Гуляйполю», — подчеркнул он.

Кроме того, он рассказал о продвижении российских подразделений на западе и востоке поселка Степногорск, ведении российскими военными боев в селе Приморском, а также под Новоданиловкой и Малой Токмачкой.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что обстановка под Гуляйполем ухудшается для украинской армии.