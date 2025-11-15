Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:45, 15 ноября 2025Бывший СССР

Экс-депутат Рады сообщил о продвижении ВС России в Запорожской области

Царев: ВС России вышли к окраинам поселка Червоное под Гуляйполем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска подошли к окраинам поселка Червоное под Гуляйполем в Запорожской области, заявил в Telegram-канале экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) РФ вышли к окраинам Червоного и Зеленого Гая.

«Установили контроль над участком дороги западнее Веселого и вышли к Затишью, создав предпосылки к окружению Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подходах к Гуляйполю», — подчеркнул он.

Кроме того, он рассказал о продвижении российских подразделений на западе и востоке поселка Степногорск, ведении российскими военными боев в селе Приморском, а также под Новоданиловкой и Малой Токмачкой.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что обстановка под Гуляйполем ухудшается для украинской армии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США оценили значение победы России на Украине

    Сикорский допустил вступление Украины в ЕС

    В переписке Эпштейна нашли вопрос о наличии у Путина секс-компромата на Трампа

    Генерал ВСУ призвал учить воевать украинских детей с самого рождения

    Российские аэропорты ограничили полеты из соображений безопасности

    Медведчук усомнился в способности Трампа завершить конфликт на Украине

    Военкоры сообщили об ухудшении положения ВСУ на одном направлении

    Аналитик рассказал о сигнале Зеленскому об уступке территорий

    В Турции заявили о неизбежности мирных переговоров по Украине

    В Сумской области ликвидировали замкомандира роты ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости