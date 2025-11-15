Бывший СССР
В ДНР священник и прихожане погибли при атаке дронов

В ДНР священник, его жена и семья прихожан погибли из-за атаки дронов ВСУ
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В Донецкой народной республике при атаке дронов Вооруженных сил Украины погибли священник Владимир Шутов, его жена и семья прихожан с ребенком. Об этом сообщает Горловская и Славянская епархии РПЦ.

По их данным, погибшие пытались выйти из зоны боевых действий, так как храм был разрушен, а запасов продуктов не осталось. Их сначала атаковали беспилотники, а затем украинские бойцы начали обстреливать людей минами. Атака унесла жизни семи человек.

Шутов был настоятелем храма Царственных мучеников села Александро-Калиново.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о гибели мирного жителя в городе Грайвороне в результате очередной террористической атаки ВСУ на автомобиль.

