11:40, 15 ноября 2025Экономика

В Москве дерево под тяжестью снега рухнуло на машины

На западе Москвы крупное дерево рухнуло на машины под тяжестью первого снега
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал 360.ru

В Москве дерево рухнуло на машины под тяжестью первого снега. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «360.ru».

Инцидент произошел в субботу, 15 ноября, на западе столицы. Ветви крупного дерева после мокрых и тяжелых осадков и резкого похолодания стали хрупкими, а наледь добавила нагрузки, и в результате оно упало на припаркованные на улице авто.

По информации источника, дерево задело несколько машин, при этом обошлось без пострадавших. В данный момент сотрудники коммунальных служб устраняют последствия случившегося.

Накануне стало известно, что на Коммунарском шоссе в столице береза упала на мужчину. В результате тот получил перелом голени и травму позвоночника и был госпитализирован.

