В правительстве Италии разразился скандал из-за Украины

Глава МИД Италии Таяни вступил в перепалку с коллегой Сальвини из-за Украины

Глава МИД Италии Антонио Таяни вступил в заочную перепалку с министром транспорта и инфраструктуры, вице-премьером Маттео Сальвини из-за его слов об Украине. Об этом написало издание La Stampa.

В частности, Сальвини высказался об отказе поддерживать Украину. «Мы продолжим поддерживать Украину, которая по-прежнему подвергается нападениям со стороны России», — подчеркнул Таяни в ответ на слова коллеги в правительстве.

3 ноября сообщалось, что МИД Италии вызвал посла России в Риме Алексея Парамонова. После этого во внешнеполитическом ведомстве РФ пообещали напомнить Италии, что спонсирование Украины является «преступлением и грехом».