В Раде призвали Зеленского уйти в отставку

Депутат Рады Дмитрук: Зеленский должен уйти в отставку
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский должен уйти в отставку. К этом призвал политика в соцсети Х депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Зеленский должен уйти в отставку за все ужасные преступления, которые он совершил. Это позиция большинства граждан — всего народа Украины», — подчеркнул депутат.

Ранее немецкая газета Berliner Zeitung написала, что Владимир Зеленский может уйти в отставку, если в его окружении произойдет новый коррупционный скандал.

До этого Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении в деле о коррупции в энергетике соратнику лидера Украины Тимуру Миндичу. Бизнесмена называют «кошельком» украинского лидера.

В свою очередь, бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский должен срочно согласиться на прекращение огня и провести выборы, чтобы избежать полного краха своей страны.

