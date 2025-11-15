Россия
В Госдуме высказались о возможном изъятии российских замороженных активов в США

Депутат Кирьянов: Следует осторожно относиться к заявлениям из США об активах РФ
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Вопросы, связанные с неправомерными действиями с российскими активами, не укрепляют доверие к любым странам, которые выступают за такие решения. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Ранее в бюджетном управлении Конгресса США заявили, что президент США Дональд Трамп может конфисковать российские активы в ближайшие два года. Известно, что под американским контролем находятся активы в пять миллиардов долларов.

Кирьянов отметил, что США, как эмиссионер резервной валюты, должны задумываться о долгосрочных перспективах таких решений. Речь идет о потере доверия со стороны инвесторов и государств, которые пользуются форматом долларовой экономики, пояснил парламентарий.

«Это общая позиция для всех государств, которые реально смотрят на вещи, понимают, что незыблемость правовой системы гораздо важнее, чем какие-то сиюминутные моменты, связанные с политикой в отношении любой страны мира», — заключил Кирьянов.

Ранее сообщалось, что США поддерживают идею использования Евросоюзом (ЕС) замороженных российских активов. Эту меру в Вашингтоне одобряют «в качестве инструмента поддержки Украины и прекращения войны с Россией».

    Все новости