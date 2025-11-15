В российском регионе обрушился 108-летний жилой дом

В Балаково под Саратовом частично обрушился жилой дом 1917 года постройки

В Балаково Саратовской области частично обрушился 108-летний жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Инцидент произошел в субботу, 15 ноября, в пятиквартирной двухэтажке 1917 года постройки. На опубликованных в посте снимках можно увидеть, что часть фасадной стены под крышей развалилась и десятки кирпичей упали на землю.

В администрации уточнили, что обошлось без пострадавших. В данный момент специалисты обследуют здание, а чиновники решают, где разместить жильцов.

Ранее в ноябре стало известно, что в Ленинском районе Саратова частично обрушился жилой дом 1950 года постройки. В одной из его квартир, которая была признана непригодной для проживания, рухнули перекрытия.

