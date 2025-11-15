Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:24, 15 ноября 2025Мир

В Словакии заявили о важности встречи с Медведевым

Евродепутат Блага: Встреча европейских депутатов с Медведевым была важной
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yekaterina Shtukina / Sputnik / Pool / Reuters

Встреча европейских депутатов с заместителем главы Совета безопасности России Дмитрием Медведевым в Сочи была важной. Об этом заявил депутат Европарламента (ЕП) от Словакии Любош Блага, передает РИА Новости.

«Это была очень интересная и важная встреча. Мы обменялись информацией. Это была свободная дискуссия для всех участников», — подчеркнул евродепутат.

По словам Благи, обстановка во время дискуссии была дружественной. Он добавил, что стороны обсудили межгосударственное объединение БРИКС и «политику в целом».

Ранее стало известно, что немецкий евродепутат Штеффен Котре приехал в Россию на форум «БРИКС — Европа», несмотря на споры с однопартийцами и коллегами из других партий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Предсказаны возможные точки новых войн в 2026 году

    В ДНР священник и прихожане погибли при атаке дронов

    Назван самый вредный кофейный напиток

    На Украине заявили о почти сравнявшемся числе ушедших в самоволку с воюющими бойцами

    В Словакии заявили о важности встречи с Медведевым

    Тренер сборной России по футболу раскрыл отношение к игрокам в Европе

    В США допустили бегство Зеленского с Украины

    Разведка США обвинила владельца AliExpress в работе на армию Китая

    Захарова высмеяла теорию молдавского депутата о Пушкине и геях

    Белоруссия обратилась с призывом к соседям в Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости