В США нашли способ пообщаться с умершими

Daily Mail: 2wai позволит пообщаться с аватаром умерших родных через чат-бот

В США создали технологию, которая позволит общаться с умершими родственниками. Об этом британская газета Daily Mail.

В частности, в США создали приложении для мобильных устройств 2wai. Программа позволяет создать цифровой аватар реальной или вымышленной личности, чтобы преобразовать ее в интерактивный интерфейс чат-бота и общаться с ней в реальном времени.

«Самым шокирующим аспектом этой технологии является возможность создавать голографические аватары из реальных людей, записывая с ними трехминутное видео. <…> Однако обещание того, что приложение позволит пользователям бесконечно воскрешать своих близких с помощью чат-ботов, вызвало этическую тревогу», — отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать россиян с помощью цифровых копий умерших людей. Цифровые копии ушедших из жизни создаются на основе нейросетевых алгоритмов.

