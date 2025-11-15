В США раскрыли последствия одного скандала для Зеленского

NYT: Украинский скандал угрожает поддержке Зеленского за рубежом

Дело о коррупции в сфере энергетики на Украине угрожает поддержке Владимира Зеленского за рубежом. Скандал также бросает тень на его имидж, написала американская газета The New York Times.

«Но теперь масштабное коррупционное расследование, дошедшее до его ближайшего окружения, угрожает его поддержке как внутри страны, так и за рубежом и бросает тень на его имидж», — сказано в статье.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило несколькими днями ранее, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. Бюро также опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции.

СМИ писали, что 10 ноября сотрудники НАБУ пришли с обысками к Тимуру Миндичу, одному из друзей и бывших бизнес-партнеров Зеленского. Застать предпринимателя дома силовики не успели — он покинул страну несколькими часами ранее.

В свою очередь, нардеп Верховной рады Украины Алексей Кучеренко отметил, что дело бизнесмена Миндича и связанный с ним коррупционный скандал — лишь верхушка айсберга.

По данным украинских изданий, информация о коррупции в высших эшелонах украинской власти вызвала негодование как среди населения страны, так и среди правящих кругов в Европе.