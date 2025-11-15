Российские военные уничтожили бойцов ВСУ за распитием чая

Подразделение группировки войск «Восток» при освобождении Даниловки в Днепропетровской области уничтожили трех бойцов ВСУ в момент, когда те распивали чай. Об этом сообщил командир взвода с позывным Орел, пишет РИА Новости.

«Мы знали, что в данной лесополосе находится противник. Шли потихонечку, ночью, буквально метров 20 прошли скрытно — и слышим разговоры сзади. Каким-то образом мы прошли мимо ВСУ: они сидели, чай пили, громко разговаривали», — уточнил он.

По словам российского военного, бойцы взвода сработали оперативно. ВС РФ взяли противника в кольцо. Одного сразу ликвидировали, двое попытались бежать, но в итоге тоже были уничтожены.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удар по базе спецназа Вооруженных сил Украины в Борисполе, где прошли подготовку добровольцы из стран Европы.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВКС России уничтожили около 10 наемников у Купянска Харьковской области.