ВС России забрали трофейный польский разведывательный аппарат и сняли его на видео

ВС РФ забрали трофейный польский разведывательный аппарат и сняли его на видео
Бойцы группировки «Центр» забрали польский разведывательный аппарат. Трофей они сняли на видео, кадры опубликовал Telegram-канал «Работайте, братья!».

Уточняется, что аппарат FlyEye солдаты Вооруженных сил России (ВС РФ) добыли на красноармейском направлении.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина может участвовать в конфликте еще три года. Он также заметил, что подобные конфликты обычно длятся около десяти лет.

До этого президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Варашава отказывается ставить украинские национальные интересы выше польских.

