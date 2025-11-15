«Задействованы серьезные люди». В Киеве на митинг против Зеленского пришли меньше 100 человек

В центре Киева прошла акция протеста, Зеленского назвали вором

На Майдане Независимости в Киеве прошел митинг против коррупции и президента Украины Владимира Зеленского. По данным Telegram-канала «Политика Страны», в мероприятии приняли участие меньше 100 человек.

Участники протестной акции держали в руках плакаты с лозунгами «Зеленский — преступник», «Президента в отставку», «Нет коррупции», а также в поддержку арестованного руководителя межрегионального управления детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслана Магомедрасулова, который расследовал дело бизнесмена Тимура Миндича. Кроме того, митингующие вспомнили обещание Зеленского уйти в отставку в случае коррупционного скандала в его окружении.

Организаторы митинга пообещали выходить на Майдан каждую субботу

Организатор акции Мария Барабаш пообещала выходить на Майдан каждую субботу до полного выполнения всех ее требований: освобождения Магомедрасулова и отставки Андрея Ермака с должности главы офиса президента Украины.

Банковая снова играет жизнями военных, переставляя людей, как фигуры на шахматной доске. Не позволим, чтобы жизнь украинцев становилась разменной монетой политических игр

Мария Барабаш активистка

До этого основатель партии «Братство» (организация признана террористической и запрещена в России) Дмитрий Корчинский (внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) анонсировал на Украине уличные протесты, беспорядки и попытки подрыва фронта. «И в этом уже задействованы серьезные люди. В частности, мэры некоторых городов задействованы или бывшие мэры городов», — говорил он.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Киеве разгорелся коррупционный скандал

Ранее в ноябре НАБУ объявило о подозрении в деле о коррупции в энергетике Тимуру Миндичу, которого называют «кошельком» Зеленского. В деле также фигурируют занимавший до 17 июля пост министра энергетики Герман Галущенко и сменившая его Светлана Гринчук.

Сам Зеленский заверил, что не общался с Миндичем с момента открытия дела. «Самое главное — приговоры для виновных. Президент во время войны не может иметь друзей», — сказал украинский лидер.

На Украине считают, что коррупционный скандал неизбежно приведет к мерам со стороны стран Европы в отношении Киева. Согласно первому варианту развития событий, фигурантов дела отправят в СИЗО, а Зеленский возьмет на себя новые обязательства по борьбе с коррупцией. Второй, более жесткий вариант приведет к отставке Ермака и правительства Юлии Свириденко с заменой их на «понятных» Западу людей.