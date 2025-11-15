На Украине раскрыли два возможных удара Европы по Зеленскому

Коррупционный скандал на Украине приведет к мерам Европы в отношении Киева

Коррупционный скандал вокруг бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского, неизбежно приведет к мерам стран Европы в отношении Киева. Об этом пишет издание «Страна.ua».

«Главный вопрос — какие практические шаги они предпримут. (...) Просто проигнорировать скандал, ограничившись общими заявлениями, европейцы вряд ли смогут», — говорится в публикации.

По мнению издания, у европейских союзников Киева есть два возможных варианта действий. Первый, при котором Зеленский может «отделаться малой кровью», предполагает отправку в СИЗО попавших в скандал чиновников, взятие новых обязательств по борьбе с коррупцией, а также исполнение давних требований Европы по проведению конкурсного отбора на руководящие должности в силовых структурах и госкомпаниях. Второй, более жесткий, приведет к отставке главы офиса президента Андрея Ермака и правительства Юлии Свириденко с заменой их на «понятных» Западу людей.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило бизнесмена Тимура Миндича в организации коррупционной схемы в сфере энергетики. Кроме него, в расследовании фигурируют экс-министр энергетики, министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук. Последняя вскоре подала заявление об отставке.