Зеленского назвали Наполеоном и предрекли отставку

Коломойский назвал Зеленского Наполеоном и предрек ему отставку

Украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал президента Украины Владимира Зеленского Наполеоном и предрек ему отставку. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Заявление было сделано Коломойским в ходе заседания суда. Обращаясь к прокурорам, которые представляют обвинение в суде по его делу, олигарх назвал украинского лидера «явно Наполеоном».

«Скоро его не будет, этого Наполеона», — добавил Коломойский.

Коломойского задержали 2 сентября 2023 года, ему предъявили обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В августе этого года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у нескольких сотрудников СБУ по делу украинского олигарха.

