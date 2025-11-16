Le Monde: На Украине расцвел теневой бизнес похоронных фирм

На Украине на фоне конфликта расцвел теневой бизнес похоронных компаний. Об этом сообщает газета Le Monde.

«Мы выслеживаем тела. Как звери в джунглях. Льву достается лучшая часть, гиенам приходится довольствоваться тем, что осталось», — приводит издание слова сотрудника одной из ритуальных компаний в Одессе.

Также сообщается, что между фирмами есть жесткая конкуренция, которая доходит до конфликтов. При этом информаторы получают до 120 долларов за передачу данных.

В октябре сообщалось, что мирные жители Украины обязаны посещать похороны военнослужащих независимо от их личного желания, при этом зачастую их также заставляют привести с собой детей. Кроме того, в ходе прощальной церемонии все должны преклонить колено или встать на него. Если этого не сделать, то человека осудят, будут запугивать и называть «москалем».