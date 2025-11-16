Дмитрук: Расследования вокруг Зеленского указывают на агонию власти в Киеве

Усилившиеся громкие скандалы вокруг украинского президента Владимира Зеленского указывают на агонию его режима, заявил в Telegram-канале депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук.

По его словам, ложь, на которой держаласть власть в Киеве, сейчас выходит наружу под воздействием расследований и участившихся скандалов. Дмитрук отметил: украинцы начинают понимать, что уничтожение страны — это не случайность, а целенаправленная политика Киева.

«Это не конец и не начало. Это процесс. Как я говорю, это затянувшаяся агония, но от этого она не перестала быть агонией», — указал он на близкий конец власти Зеленского.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что коррупция является неотъемлемой частью современной экономики.