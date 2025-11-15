Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:20, 15 ноября 2025Бывший СССР

Советник Зеленского призвал не стыдиться коррупции

Советник Зеленского Подоляк призвал не стыдиться коррупции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что коррупция является неотъемлемой частью современной экономики. Его слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

Так он отреагировал на скандал с «пленками Миндича», близкого к Зеленскому бизнесмена, которого подозревают в создании схем вокруг компании «Энергоатом».

По мнению Подоляка, похожие ситуации возникают в демократических системах, и коррупция является неотъемлемой частью современной экономики. Как считает советник Зеленского, власть в считаные дни отреагировала на скандал, уволив и введя санкции против фигурантов дела.

Ранее Подоляк заявил, что в коррупционном скандале, связанном с Миндичем, якобы виновата Россия, а не внутренние проблемы самого Киева. При этом Подоляк заявил, что Украина якобы является одной из немногих стран, где в условиях боевых действий можно провести антикоррупционное расследование. По его словам, это не признак развала украинской государственности.

10 ноября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками к Тимуру Миндичу, одному из друзей и бывших бизнес-партнеров Зеленского.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Euroclear заявили о готовности судиться с ЕС из-за российских активов

    Названо количество проданных в России Lada Aura в 2025 году

    В Израиле отреагировали на слова о еврейском происхождении Чебурашки

    Дубинский предрек падение Запорожью после визита Зеленского

    Карпин прокомментировал поражение сборной России от Чили

    Депутатам в Германии пригрозили исключением из партии за участие в форуме в Сочи

    В Запорожской области из-за атак ВСУ без света остались 66 тысяч человек

    В США оценили значение победы России на Украине

    В украинских школах начали использовать «парты позора»

    Мобилизованного в ВСУ нашли мертвым после побега из учебного центра

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости