Советник Зеленского призвал не стыдиться коррупции

Советник Зеленского Подоляк призвал не стыдиться коррупции

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что коррупция является неотъемлемой частью современной экономики. Его слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

Так он отреагировал на скандал с «пленками Миндича», близкого к Зеленскому бизнесмена, которого подозревают в создании схем вокруг компании «Энергоатом».

По мнению Подоляка, похожие ситуации возникают в демократических системах, и коррупция является неотъемлемой частью современной экономики. Как считает советник Зеленского, власть в считаные дни отреагировала на скандал, уволив и введя санкции против фигурантов дела.

Ранее Подоляк заявил, что в коррупционном скандале, связанном с Миндичем, якобы виновата Россия, а не внутренние проблемы самого Киева. При этом Подоляк заявил, что Украина якобы является одной из немногих стран, где в условиях боевых действий можно провести антикоррупционное расследование. По его словам, это не признак развала украинской государственности.

10 ноября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками к Тимуру Миндичу, одному из друзей и бывших бизнес-партнеров Зеленского.