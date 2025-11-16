Беспилотники предложили направить против бакланов в российском регионе

Глава Бурятии Цыденов призвал кардинально решить вопрос расплодившихся бакланов

Ситуация с регулированием численности бакланов в Бурятии требует кардинальных мер. Об этом заявил глава республики Алексей Цыденов на прямой линии с жителями и дал ряд поручений, пишет «Коммерсантъ».

По его словам, вопрос с расплодившимися на Байкале птицами необходимо решать, неизвестно как, «хоть беспилотниками гонять». Основная сложность при решении проблемы заключается в том, что баклан гнездится в заповедниках, что затрудняет контроль за их численностью.

Цыденов поручил региональному Минприроды и Бурприроднадзору весной начать мероприятия по регулированию численности птицы.

Ранее депутат Народного Хурала Бурятии Вадим Бредний вспомнил знаменитую фразу президента России Владимира Путина и призвал «мочить в сортире» бакланов. По его мнению, отстрел и разорение гнезд — это единственные способы бороться с птицами, которые уничтожают омуля по всей республике, в то время как государство тратит сотни миллионов рублей на восстановление популяции этого вида рыбы.