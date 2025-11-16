Мир
В письмах Эпштейна нашли рассуждения о теориях заговора

В письме Эпштейна нашли критику теорий заговора об авиакатастрофе под Смоленском
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: New York State Division of Criminal Justice Services / Handout / Reuters

В опубликованных письмах осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна нашли рассуждения с критикой теорий заговора об авиакатастрофе под Смоленском с участием борта, на котором находились польские политики. Об этом сообщает польское издание RMF24.

В частности, Эпштейн заявлял, что попытка спекулировать на версиях о якобы имевшей место причастности России к крушению самолета, вызывают у него разочарование.

«Эти теории заговора — это заблуждение и оскорбление памяти жертв авиакатастрофы, включая самого покойного президента», — отмечал он.

