В письмах Эпштейна нашли рассуждения о теориях заговора

В письме Эпштейна нашли критику теорий заговора об авиакатастрофе под Смоленском

В опубликованных письмах осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна нашли рассуждения с критикой теорий заговора об авиакатастрофе под Смоленском с участием борта, на котором находились польские политики. Об этом сообщает польское издание RMF24.

В частности, Эпштейн заявлял, что попытка спекулировать на версиях о якобы имевшей место причастности России к крушению самолета, вызывают у него разочарование.

«Эти теории заговора — это заблуждение и оскорбление памяти жертв авиакатастрофы, включая самого покойного президента», — отмечал он.