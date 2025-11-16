Фицо неожиданно отменил важное обращение

Фицо отменил обращение ко Дню борьбы за свободу по случаю болезни

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отменил обращение по случаю государственного праздника. О неожиданном решении политика сообщает словацкий телеканал Markíza.

«Заместитель председателя партии Smer Эрик Калиняк сказал, что Фицо свалило вирусное заболевание», — сообщил он. По его словам, Фицо стало плохо еще в субботу.

Планировалось, что премьер в воскресенье обратится к народу по случаю Дня борьбы за свободу и демократию — праздника в честь «Бархатной революции» 1989 года, приведшей к свержению коммунистического режима в Чехословакии.

Ранее Фицо предложил студентам, выступившим в поддержку Украины во время его речи, отправиться воевать за Киев. «Если вы такие герои в этих черных футболках и так яростно поддерживаете войну, то идите туда», — сказал он.