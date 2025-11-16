Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:18, 16 ноября 2025Мир

Фицо неожиданно отменил важное обращение

Фицо отменил обращение ко Дню борьбы за свободу по случаю болезни
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Mateusz Wlodarczyk / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отменил обращение по случаю государственного праздника. О неожиданном решении политика сообщает словацкий телеканал Markíza.

«Заместитель председателя партии Smer Эрик Калиняк сказал, что Фицо свалило вирусное заболевание», — сообщил он. По его словам, Фицо стало плохо еще в субботу.

Планировалось, что премьер в воскресенье обратится к народу по случаю Дня борьбы за свободу и демократию — праздника в честь «Бархатной революции» 1989 года, приведшей к свержению коммунистического режима в Чехословакии.

Ранее Фицо предложил студентам, выступившим в поддержку Украины во время его речи, отправиться воевать за Киев. «Если вы такие герои в этих черных футболках и так яростно поддерживаете войну, то идите туда», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве нашли отрезанную голову шестилетнего ребенка. Улики указывают на «путешествующую между мирами» мать-наркоманку

    В России назвали заработки мошенников на атаках против детей

    Во Львове боец ВСУ метнул гранату в полицейских и сотрудников ТЦК

    Зеленского уличили в попытке привлечь гадалок для обеления своей репутации

    Названа возможная причина убийства найденного в московском пруду мальчика

    Сердечные приступы, рак и переломы половых органов. Какую опасность таит в себе секс и как заниматься им правильно?

    Хоккейное «Динамо» уволило тренера

    В смерти офицера ВСУ под Волчанском заметили странность

    Европу предупредили о последствиях сделки Греции и Украины

    Фицо неожиданно отменил важное обращение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости